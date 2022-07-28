Buradan da özel bir hastaneye sevk edilen Bülent Boya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Bülent Boya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de merdivenden düşen tabela ustası öldü - Son Dakika

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