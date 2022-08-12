Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marangoz atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

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