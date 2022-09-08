Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde pazar günü yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşleri etkinliğinin yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika

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