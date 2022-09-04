Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

04.09.2022 13:49
Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 kişi yakalanırken, kaç şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakları çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sev edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Emre K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri olaya karışan M. Ç.'yi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını genişletti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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