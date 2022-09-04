Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

04.09.2022 13:32
Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Yangın başladığında evde bulunan ve daha sonra dışarı çıkan Suriye uyruklu S.A. (30) dumandan etkilendi.

S.A. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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