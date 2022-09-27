Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

27.09.2022 17:34
Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Mide rahatsızlığı bulunan Ayhan UysalServergazi Devlet Hastanesine taşıyan İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulans ve Emre Değirmenci'nin (27) kullandığı 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Işık, sağlık görevlileri Aynur Budak ile Şebnem Gök, hasta Uysal ve hafif ticari araç sürücüsü Değirmenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu Son dakika gündem: HASTA TAŞIYAN AMBULANS İLE TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 5 YARALI Son dakika gündem: HASTA TAŞIYAN AMBULANS İLE TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 5 YARALI Konya gündem haberi | Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı Konya gündem haberi | Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Merkezefendi, Tragger, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 23:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement