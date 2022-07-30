Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından gözüktü. Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için itfaiye ekipleri ve TOMA'larla yoğun bir çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor - Son Dakika

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