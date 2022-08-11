Araç içerisinde sıkışan yolcunun imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Araç içerisinde sıkışan yolcunun imdadına itfaiye yetişti

11.08.2022 09:35
Araç içerisinde sıkışan yolcunun imdadına itfaiye yetişti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralı yolcunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralı yolcunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine doğru seyir halinde ilerleyen A.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu konumunda yaralı bulunan K.C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yoğun mücadelenin ardından yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri ise yaralı K.C.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışarak maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla yol kenarından kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç içerisinde sıkışan yolcunun imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç içerisinde sıkışan yolcunun imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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