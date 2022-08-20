Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı

20.08.2022 16:57
Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi dışında bulunan sanayi bölgesine çalışmaya giden işçileri taşıyan 20 BAY 27 plakalı servis ile 20 JA 59 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan işçi servisi, yan yatarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yaralıların yola savrulduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Merkezefendi Belediyesi'nden Aşure Hayrı Merkezefendi Belediyesi'nden Aşure Hayrı Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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