Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan işçi servisi, yan yatarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yaralıların yola savrulduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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