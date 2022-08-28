Kazada sürücü polis memuru M.K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö, T.D, M.D, M.A ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Kaynak: AA

Gülistan Caddesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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