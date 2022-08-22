Şehre inen domuz sürüsü kamerada - Son Dakika
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Şehre inen domuz sürüsü kamerada

22.08.2022 16:34

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde şehir merkezine inip, çöp kovalarını deviren domuz sürüsü cep telefon kamerası ile görüntülendi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde şehir merkezine inip, çöp kovalarını deviren domuz sürüsü cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Gerzele Mahallesi yakınındaki ormandan gece saatlerinde sürü halinde şehir merkezine kadar inen domuzlar, evlerin önündeki plastik çöp kovalarını devirdi. Yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Mahalleli, domuzların devirdiği çöp kovalarından dökülen çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını belirterek, belediyeden önlem almasını istedi.


YORUMLAR
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Merkezefendi, Büyük Zafer'i Haluk Levent'le Kutlayacak Merkezefendi, Büyük Zafer'i Haluk Levent'le Kutlayacak Aç kalan domuzlar kent merkezindeki çöpleri talan etti Aç kalan domuzlar kent merkezindeki çöpleri talan etti
Kaynak: DHA

Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehre inen domuz sürüsü kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehre inen domuz sürüsü kamerada - Son Dakika
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