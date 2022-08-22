Kadıköy'de neler oluyor! Tam 5 gol var, fark bir anda eridi

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Şehre inen domuz sürüsü kamerada - Son Dakika

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