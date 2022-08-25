Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

25.08.2022 22:54
Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

M.T'nin kullandığı 20 YA 694 plakalı otomobilin motor kısmından, Gerzele Mahallesi Ali Aygören Bulvarı'nda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

M.T, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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