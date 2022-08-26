Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

26.08.2022 09:41
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Sürücünün yanan araçtan çıkmayı başarması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Aygören Bulvarı'nda seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 20 YA 694 plakalı otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, son anda dışarıya çıkmayı başararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası hurda yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Aracın uzaklaştırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Otomobilin alev topuna döndüğü yangın, bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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