Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

20.08.2022 19:36
Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Güngör Erdem idaresindeki 20 JA 069 plakalı minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Tragger, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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