Kavgada D.K. silahla A.B'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan A.B, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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