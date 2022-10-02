Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

02.10.2022 14:46
Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Altıntop Mahallesi'nde bulunan 855 Sokak'taki bir iş merkezinin 3. katında yer alan güzellik merkezinde D.K. ile A.B. arasında kavga çıktı.

Kavgada D.K. silahla A.B'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan A.B, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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