Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın - Son Dakika
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın

30.07.2022 11:39

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanındaki 112 Çağrı Merkezi'ne de ulaşmaması için İtfaiye ve TOMA'larla müdahale sürüyor.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi. Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın - Son Dakika
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