Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika

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