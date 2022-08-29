Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

29.08.2022 17:02
Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde yaşayan U.A'nın (46) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

Silahlar, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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