Yangın ev ve işyerini küle döndürdü - Son Dakika
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Yangın ev ve işyerini küle döndürdü

01.09.2022 11:24
Yangın ev ve işyerini küle döndürdü

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde çıkan yangınlarda bir iş yeri ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde çıkan yangınlarda bir iş yeri ve bir ev kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın oluşturduğu yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangınlardan ilki, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan bir işyerinde henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı. Çevrede korku dolu anlara neden olan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Aynı gün içerisinde yaşanan yangınların ikincisi ise Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Bir evde yükselen dumanlar kısa sürede yangına dönüştü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evi tamamen saran yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları tamamlanan evde, büyük maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, gün içerisinde meydan gelen yangın sonucu kullanılamaz hale gelen işyeri ve ev yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın ev ve işyerini küle döndürdü - Son Dakika

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