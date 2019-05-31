Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilen göre Denizli
'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'nin 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 250 milyon 346 bin dolar, ithalat ise yüzde 26 azalarak 150 milyon 91 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı.
Denizli'den, 2019 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık
oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 28 milyon 828 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 21 milyon 805 bin dolar ile Almanya
ve 16 milyon 860 bin dolar ile ABD
izledi.
Denizli'ye, 2019 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapan ülke Özbekistan
oldu.
En fazla ihracatı yapılan ürünler ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar' oldu. - DENİZLİ