Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar oldu
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Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar oldu

33 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilen göre Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleşti.

Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilen göre Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 250 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'nin 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 250 milyon 346 bin dolar, ithalat ise yüzde 26 azalarak 150 milyon 91 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı.

Denizli'den, 2019 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 28 milyon 828 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 21 milyon 805 bin dolar ile Almanya ve 16 milyon 860 bin dolar ile ABD izledi.

Denizli'ye, 2019 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapan ülke Özbekistan oldu.

En fazla ihracatı yapılan ürünler ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar' oldu. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:27 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi
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