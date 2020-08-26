Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik... - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik...
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. Denizli- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı kara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:32
Kaynak: İHA
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