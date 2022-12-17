İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT , fotokapanı çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Çaldıkları fotokapan tarafından görüntülenen şüpheliden yola çıkan ekipler, fotokapanı ağaçtan söküp, çalan 2 şüpheliyi belirledi. 15 Aralık 'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çobanlık yapan İsmail Y. (56) ile Kemal A. (28) yakalandı.

Kaynak: DHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar - Son Dakika

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