Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar

17.12.2022 18:27
Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana yakalanan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Hırsızlar, jandarmadaki ifadesinde fotokapanı radyo sandıklarını söyledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatını izlemek için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan 1'i çalındı. Durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Çaldıkları fotokapan tarafından görüntülenen şüpheliden yola çıkan ekipler, fotokapanı ağaçtan söküp, çalan 2 şüpheliyi belirledi. 15 Aralık'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çobanlık yapan İsmail Y. (56) ile Kemal A. (28) yakalandı.

RADYO SANMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ÇALDIKLARI FOTOKAPANA YAKALANDILAR ÇALDIKLARI FOTOKAPANA YAKALANDILAR Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar hırsızların hedefi oldu Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar hırsızların hedefi oldu

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Bakan Koca "Üç adımda çözüm" diyerek paylaştı! İşte ilaç tedarik sorununa karşı alınacak önlemler
17:15 Dünya Kupası finali öncesi Messi'den heyecan yaratan paylaşım! Dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı
16:52 Büfeyi boş gören hırsız tüm parayı çaldı! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında yakalandı
16:32 Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma "İmkansız" dedi
16:29 Ege'de gerilim arttı! Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi, Türk jetleri karşılık verdi
16:07 Olaylı derbide herkesin konuştuğu kare! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı
15:56 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi doğum günü sürprizi
15:51 Öldürülen Münevver Karabulut'un babasının Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi savcılık tarafından reddedildi
15:42 Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı
13:04 Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan sert sözler: Ben artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 18:34:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement