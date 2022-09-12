Alınan bilgiye göre, A.B. isimli çocuğun ailesinin, 25 Ağustos'ta Topraklık Mahallesi'nde bir iş yerine götürmek üzere 1000 lira taşıyan çocuklarının bir kişi tarafından gasbedildiği yönündeki şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de bir çocuğu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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