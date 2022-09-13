Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 500 gram kubar esrar ile 28 kök kenevir buldu.

Kaynak: AA

Pamukkale, Kenevir, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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