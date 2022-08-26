Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

26.08.2022 17:51
Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2017 yılından buyana kayıp olarak aranan ve ceset parçaları önceki gün toprağa gömülmüş halde kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2017 yılından buyana kayıp olarak aranan ve ceset parçaları önceki gün toprağa gömülmüş halde kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olaya karşılan şüphelilerden birinin cinayete kurban gittiği, bir diğerinin ise cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay'a ait olduğu ortaya çıktı.

Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü 'Tasarlayarak adam öldürmek suçundan' tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karışan 8 şüpheliden 1'inin 2018 yılında başka bir cinayet olayında hayatını kaybettiği, bir diğerinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden gurbetçi dükkanını satmış

Öte yandan, vahşi bir cinayete kurban giden Salih Abay'ın yurt dışında yaşadığı, tatil için geldiği memleketi Denizli'de bulunan bir dükkanını şüphelilere sattığı ve parasının yarısını alamadığı için bu kişilerle arasında husumet başladığı iddia edildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! 5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş 5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş
Kaynak: İHA

Salih Abay, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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