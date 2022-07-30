Okul müdüründen gördüğü şiddet ile gündeme gelen engelli memur intihardan döndürüldü

Pamukkale ilçesindeki bir lisede görev yapan E.T. isimli memur, dün akşam saatlerinde tanıdıklarına intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan E.T.'nin mesaj attığı kişilerden birisi olan TEÇ-SEN Denizli İl Başkanı Özlem Özer, E.T.'yi vazgeçirmek için büyük uğraş verdi.

YAŞADIĞI BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI

Sabah saatlerinden itibaren benzer mesajlarına devam eden E.T., içerisinde bulunduğu bunalım sonucu öğle saatlerinde, Çamlaraltı Mahallesi'ndeyaşadığı 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE SENDİKA BAŞKANI İKNA ETTİ

Telefonla verdiği mücadeleden sonuç alamayan İl Başkanı Özlem Özer, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, diğer yandan ise hızla olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin şişme yatak açarak önlem aldığı noktada verilen tüm çabalara rağmen ikna olmayan E.T. için Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve İl Başkanı Özer devreye girdi. İtfaiye merdiveniyle ellindeki bıçakla sağa sola tehditler savuran E.T.'nin bulunduğu çatıya ulaşan Aydın ve Özer, uzun uğraşlar sonucu engelli memuru ikna etmeyi başardı. Çatıdan aşağıya indirilen E.T., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÖNCE İNSAN CANI, GERİ KALAN TEFERRUAT"

Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özlem Özer, "Daha önce yaşadığı talihsiz bir olay vardı. Bunu kendisine hazmedemedi. Engelli yüzde 49, bundan dolayı rahatsızlıkları vardı. Akşamdan beri kendisi bu tür paylaşımlarda bulunuyorlardı. Durumunu da görünce haliyle polis ekiplerine haber vermek durumunda kaldım ve çok üzüldüm. Pamukkale ilçe emniyet müdürümüzle birlikte sağ olsun destekleriyle kendisini ikna ettik. Önce insan canı, geri kalan teferruat" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ TOKAT ATMIŞTI

Öte yandan, engelli memur E.T.'nin geçtiğimiz mayıs ayında görev yaptığı okulun müdürüyle yaşadığı tartışma ve okul müdürü tarafından tokat atıldığı iddiasıyla gündeme geldiği öğrenildi.