5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

24.08.2022 08:47
5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti. Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar
Kaynak: İHA

Pamukkale, Pınarkent, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:17 Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
08:15 İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar
07:48 İstanbul'un göbeğinde birbirine giren araçlar alev topuna döndü
07:47 Hayranları merakla yeni sezonu bekliyordu! Aziz dizisi sürpriz bir kararla sonlandırıldı
08:09 Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti
07:44 Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltında
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
07:56 Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 08:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement