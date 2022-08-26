5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş - Son Dakika
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5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş

26.08.2022 17:44
5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan Salih Abay'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan Salih Abay'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin 2 yıl boyunca araştırıp, çözüme kavuşturduğu cinayetle ilgili 7 şüpheliden 5'i, gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliden 1'inin de öldürüldüğü, 1'inin de başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. İsviçre'de yaşayan Abay'ın, vekalet vererek sattırdığı gayrimenkulünün parasını almak için geldiği Denizli'de sevgilisi Melek D. (33) ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

İsviçre'de yaşayan Salih Abay, 2017 yılında memleketi Denizli'ye geldi. Salih Abay, burada tanıştığı Melek D. ile sevgili oldu. Abay, Halk Caddesi'ndeki çelik kapı satışı yapılan dükkanı satın aldıktan sonra İsviçre'ye döndü. Bir süre sonra sevgilisi Melek D.'ye vekalet veren Salih Abay, aldığı dükkanın satılmasını istedi. Dükkanı 1 milyon liraya satılan Abay, iddiaya göre, parasını alamayınca geldiği Denizli'de 25 Temmuz 2017'de ortadan kayboldu. Yakınları, Abay hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen Abay'a ulaşılamadı.

2 YIL BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2 yıl önce faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden açıp, özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerin yer aldığı ekip, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 yıl boyunca Abay'ın en son görüldüğü kişileri belirleyerek, teknik ve fiziki takip başlattı. Salih Abay'ın 25 Temmuz'da öldürülüp, gömüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Azat Yıldız (22), suçunu itiraf edip, Abay'ı öldürdüklerini belirterek, gömüldüğü yeri gösterdi. Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde önceki gün yapılan kazı çalışmasında Abay'ın kemiklerine ulaşıldı.ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ DİĞERİ CEZAEVİNDEEkipler, Azat Yıldız dışında 6 kişiyi daha şüpheli olarak belirledi. Ekipler, Melek D., Sezer Y. (30), Murat D. (36) ve Mustafa O.'yu (35) gözaltına aldı. Abay'ı başından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Murat Yıldız'ın (25) ise 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu saptandı. Cinayete karıştığı tespit edilen diğer şüpheli Ersan Erdur'un da olaydan sonra başka cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. ORMANDA ÖLDÜRÜP, BAŞKA YERE GÖMMÜŞLERŞüphelilerin ifadelerine göre, Melek D.'nin, sevgilisi Salih Abay'ı parasını vermek için ormana çağırdığı, bu sırada Murat Yıldız tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin, otomobilin bagajına konularak Pınarkent Mahallesi'ndeki araziye Murat Yıldız, amcasının oğlu Azat Yıldız ve Ersan Erdur eşliğinde gömüldüğü saptandı. Bu şüphelilerin Abay'a ait otomobili parçalayarak, sattıkları da tespit edildi.5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAbay'ın öldürülmesiyle ilgili Melek D., Azat Y., Sezer Y., Murat D. ve Mustafa O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden Mustafa O.'nun, Melek D.'nin bir süre önce boşandığı eşi olduğu öğrenildi.CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ, MELEK'İN AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan şüpheli olarak belirlenen ancak öldürüldüğü ortaya çıkan Ersan Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve yakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi. Erdur'un cinayet şüphelisi olarak Melek D.'nin ağabeyi Musa D. gözaltına alındı. Musa D.'nin, Erdur'u, Abay'ın cinayete kurban gitmesinden sonra kardeşiyle birliktelik yaşadığı gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Musa D., tutuklandı.


YORUMLAR
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Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi
Kaynak: DHA

Salih Abay, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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