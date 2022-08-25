Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi!

25.08.2022 21:56

Denizli'de Antalya-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine giden ekipler, otobüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kurtardığı yolcular, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

28 KİŞİ YARALANDI

Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale'de yolcu otobüsü devrildi! İçeride sıkışan çok sayıda yolcu var

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi. Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi Denizli'de yolcu otobüsü devrildi 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2) 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2)
Kaynak: İHA

Pamukkale, İtfaiye, Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:41 Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler
22:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı
22:31 Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum
22:13 İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!
21:56 Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi!
21:53 Malmö'ya yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti!
21:49 Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 23:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement