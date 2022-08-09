Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Yanan ev kullanılmaz hale geldi

09.08.2022 09:53
Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede küle dönerek kullanılamaz hale gelen evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı müstakil evden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirim. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken ev ise kullanılmaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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