Güvenlik kamerası kayıtlarında, yüzü maskeli şüphelinin pencereyi açarak mutfak bölümünden iş yerine girmesi, mutfak tezgahından aldığı bezle parmak izlerini temizlemeye çalışması ve diğer bölüme geçip makyaj malzemesi gibi küçük boyutlu eşyaları çalması yer alıyor.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kuaförden hırsızlık kameraya yansıdı - Son Dakika

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