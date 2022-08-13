Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

13.08.2022 15:23
Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Emine Karlıdağ (45), sabah saat 9.30 sularında yakınları tarafından baygın bulundu. Karlıdağ'ın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, tarafından ilk müdahalesi yapılan Karlıdağ, ambulansla hızlıca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İncelme ekiplerinin kadının evinde çalışma gerçekleştirirken, cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Talihsiz kadının yapılan ilk ön tespitte kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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