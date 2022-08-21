Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak - Son Dakika
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Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak

21.08.2022 14:36
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in adı, Bozkurt Belediyesi tarafından yaptırılan bir parka verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in adı, Bozkurt Belediyesi tarafından yaptırılan bir parka verildi.

İlçe girişindeki yaklaşık 5 bin 800 metrekarelik araziye belediye ekipleri tarafından çocuk oyun grubu, yürüyüş yolları, mini golf sahası ve akrobasi alanından oluşan bir park kuruldu.

Şebnem Şirin'in adının verildiği parka genç kızın fotoğrafı ve "Hayatının baharında yaşamdan koparılan meleğimiz" yazılı levha yerleştirildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, AA muhabirine, 27 Ekim 2021'de cinayet sonucu öldürülen Şebnem Şirin'in adını parkta yaşatmak istediklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yönelik farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını bildiren Çelik, "Yerel yöneticiler olarak kadın cinayetlerinin unutulmamasıyla ilgili üstümüze düşeni yapacağız. Biz biliyoruz ki kadını mutlu olan, kadını önemsenen toplumlar her zaman mutlu toplumlardır." dedi.

Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş, tutuklanan erkek arkadaşı Furkan Z. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı parkta yaşayacak Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı parkta yaşayacak Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Şebnem Şirin, Pamukkale, Bozkurt, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak - Son Dakika
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