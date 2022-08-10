Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve bir parmağının kırıldığı öğrenilen Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (35) kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı B.B. (40) hakkında geçen ay suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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