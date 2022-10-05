Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Topraklık Mahallesi 615 sokakta akraba oldukları ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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