Metruk binada korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Metruk binada korkutan yangın

22.08.2022 10:49
Metruk binada korkutan yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde metruk binada henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yerini alevlere teslim etmesiyle mahalle sakinleri 112 Acil Çarı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın 2 saatlik çalışmanın ardında kontrol altına alındı

Denizli Büyükşehir itfaiyesine bağlı 3 şubeden gelen ekipler, binayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın, 2 saatlik çalışmanın ardında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, metruk bina küle döndü. Geceyi alevlerin aydınlığıyla geçiren mahalleli rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Kaynak: İHA

Dokuzkavaklar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:48 Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 16:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: Metruk binada korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement