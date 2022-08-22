Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde metruk binada henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yerini alevlere teslim etmesiyle mahalle sakinleri 112 Acil Çarı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Dokuzkavaklar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metruk binada korkutan yangın - Son Dakika

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