Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.09.2022 11:18
Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tarık Sayar ile otomobilde bulunan Tarık Durgut yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir diğer yolcu Muhammed Furkan B. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Furkan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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