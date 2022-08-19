Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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