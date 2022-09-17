Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü

17.09.2022 22:04
Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osman Kök'ün kullandığı 20 BE 594 plakalı kamyonet, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'ndan kent istikametine doğru ilerlerken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Devrilen kamyonet, bir süre sürüklendikten sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kök'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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