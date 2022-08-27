Seyir halindeki lüks motosiklet alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki lüks motosiklet alev alev yandı

27.08.2022 07:27
Seyir halindeki lüks motosiklet alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan lüks motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan lüks motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibag Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde seyir halinde ilerleyen motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı. Sürücü ise son anda alev topuna dönen motosikletten sağ salim kurtulmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosiklet yangını, çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan lüks motosiklet yangın sonucu metal yığınına döndü. Küle dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgede uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
5 yıldır kayıp olan gurbetçi olayında sır perdesi aralandı! Cinayet içinden başka bir cinayet çıktı 5 yıldır kayıp olan gurbetçi olayında sır perdesi aralandı! Cinayet içinden başka bir cinayet çıktı Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi
Kaynak: İHA

Pamukkale, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki lüks motosiklet alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 07:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki lüks motosiklet alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement