Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

23.08.2022 09:50
Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan otomobilden yükselen dumanlar, bir anda yerini aleve bıraktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan otomobilden yükselen dumanlar, bir anda yerini aleve bıraktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacikaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir olan 15 LD 282 plakalı otomobilin ön kaputunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kullandığı aracın motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobilini güvenli bir yere park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, aracın motor kısmını tamamen kaplayan yangına müdahale etti.

Araçtaki yangın, ekiplerin yoğun çabası ve zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan araçta, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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