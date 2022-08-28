Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı - Son Dakika
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Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı

28.08.2022 16:15
Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Antalya- Denizli yolu Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Çanakkale'ye yolcu taşıyan İbrahim Kayalar (45) yönetimindeki 'Pamukkale Turizm' firmasına ait, 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüs, kullanılmaz hale gelirken, 25 yolcu da başka araca nakledildi.


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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı Denizli itfaiyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor Denizli itfaiyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Kaynak: DHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı - Son Dakika

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