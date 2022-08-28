Olay, saat 13.00 sıralarında, Antalya- Denizli yolu Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Çanakkale 'ye yolcu taşıyan İbrahim Kayalar (45) yönetimindeki 'Pamukkale Turizm' firmasına ait, 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüs, kullanılmaz hale gelirken, 25 yolcu da başka araca nakledildi.

Kaynak: DHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı - Son Dakika

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