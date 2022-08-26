Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi - Son Dakika
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Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi

26.08.2022 16:16
Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarlada gömüş halde bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarlada gömüş halde bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi. 5 yıldır kayıp olarak aranan 50 yaşlarındaki kişiye ait olduğu tespit edilen çürümüş cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay'a ait olduğu ortaya çıktı. Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenene Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pınarkent, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi - Son Dakika
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