Kaza, dün Denizli- Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Akdeniz , yönetimindeki 34 ZG 5214 plakalı TIR'la Antalya istikametine giderken, yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, yolda kaymaya başladı. Bu sırada tali yoldan ana yola çıkmayı bekleyen otomobilin sürücüsü Nuri Sevim, kayan TIR'ın üzerine doğru geldiğini görünce geri manevra yaparak, son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kayan TIR ise bir süre sonra durdu. Çevredekiler ise büyük panik yaşadı. O anlar bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. TIR çekiciyle yol kenarına çekilirken, hafif yaralanan TIR şoförü Ramazan Akdeniz, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobiliyle, kayan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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