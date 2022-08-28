Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

28.08.2022 14:52
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'dan Çanakkale'ye giden İ.K. idaresindeki 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine durdurulan otobüsteki 25 yolcu, tahliye edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Otobüsteki yolculardan Burak Akdoğaloğlu, AA muhabirine, arkadan duman geldiğini fark ederek durumu araç sürücüsüne haber verdiklerini söyledi.

Yolcuların panik olmadan araçtan indiğini belirten Akdoğaloğlu, alevlerin hızla otobüsü sardığını, kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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