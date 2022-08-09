Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli- Aydın Yolu üzerinde seyir halinde olan lüks cip, aniden alev almaya başladı. Saniyeler içinde alevlerin kapladığı cipi, sürücüsü hızlıca yol kenarına çekti. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği cipe müdahale etti.

Kaynak: İHA

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lüks cip dakikalar içinde hurdaya döndü - Son Dakika

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