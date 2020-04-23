Son Dakika › Güncel › Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal Marşı - Son Dakika
Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal Marşı
6 saat önce
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin '23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım' şeklindeki daveti ile kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde toplanan vatandaşlar bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu.
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin '23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım' şeklindeki daveti ile kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde toplanan vatandaşlar bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti..
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yapılan '23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım' çağrısı tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile 81 ilde uygulanan programa Denizli'de de tüm vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Milli Marşı okudu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da aynı saatte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi dev cam horoz heykeli önünde bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik eden Denizlililer ise pencere ve balkonlardan Başkan Zolan'ı alkışladı.15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü. Programa kısıtlı sayıda katılanlar ise korona tedbirlerini ihmal etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi