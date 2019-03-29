Denizli'nin Şubat Ayı İhracatı 224 Milyon 374 Bin Dolar Olarak Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) 2019 yılı Şubat ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli
'nin şubat ayı ihracatı 224 milyon 374 bin dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, Denizli'nin şubat ayı ihracatı yüzde 4,8 azalırken, ithalatı ise yüzde 30,8 azalış gösterdi. Şubatta kentin ihracatı 224 milyon 374 bin dolar, ithalat ise 133 milyon 717 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı. Denizli'den, 2019 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık
oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 29 milyon 680 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 20 milyon 188 bin dolar ile Almanya
ve 17 milyon 61 bin dolar ile ABD
izledi.
En fazla ihracatı yapılan ürünler 'dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar' oldu. - DENİZLİ