Denizli'nin tarihi değerlerinden Meserret Sokak yenilecek - Son Dakika
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Denizli'nin tarihi değerlerinden Meserret Sokak yenilecek

6 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Meserret Sokak'ın kalitesini yükseltmek, sanat sokağı haline getirmek, nitelikli ve canlı mekan olarak yeniden tasarlamak adına 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması' düzenliyor.

Denizli'nin tarihi değerlerinden Meserret Sokak yenilecek, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Meserret Sokak'ın kalitesini yükseltmek, sanat sokağı haline getirmek, nitelikli ve canlı mekan olarak yeniden tasarlamak adına 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması' düzenliyor.


Ulusal ve tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasına mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonelleri ve ilgili bölümlerin lisans öğrencileri katılabilecek.


Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini http://yarisma.merkezefendi.bel.tr/adresinden veya yarisma@merkezefendi.bel.tr e-posta adresinden en son 26 Haziran saat 23: 59'a teslim edebilecek. Gönderilen eserleri, jüri üyeleri inceledikten sonra kazananlar 4 Temmuz'da açıklanacak. Ödül, Profesyonel kategorisinde 3 eşdeğer 15'er bin TL, öğrenci kategorisinde ise üç eşdeğer 2 bin 500'er TL olacak. 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması'na katılmak isteyenler http://yarisma.merkezefendi.bel.tr/ adresinden yarışma hakkında da detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.


"Meserret Sokak ilçemizin sembollerinden biri"


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasıyla, Anadolu'nun kadim kentlerinden olan Denizlinin, tarım, ticaret ve sanayinin bir arada gelişmesiyle, özellikle son kırk yıllık dönemde yoğun bir nüfus hareketliliğine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Başkan Doğan, "Bu durumdan etkilenen Merkezefendimizin kentsel dokusu, sürekli olarak değişim içine girmiştir. Değişim sürecinden ilçemizin sembollerinden birisi olan Meserret Sokak da etkilenerek zaman zaman iyileştirilmeye yönelik çalışmalar yapılsa dahi tarihi ve kültürel anlamda deformasyona uğramıştı. Kentimizin dinamik hafızasını oluşturan sokakların başlıcalarından olan Meserret Sokak'ın yeni bir çehreye bürünmesi, içinde bulunduğumuz zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve ilçemiz sakinlerine daha iyi hizmet edebilmesi zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.


"Meserret Sokak'ın dönüşüm sürecini ortak akılla yönlendireceğiz"


Dönüşüm sürecinin ortak akıllı yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Doğan, "Attığımız her adımda olduğu gibi, Meserret Sokak'ın dönüşüm sürecinin de ortak akılla yönlendirilmesi, bizler için büyük bir önem taşımaktadır. Bu anlayıştan hareketle, Meserret Sokak'ın çağdaş ve çevreci bir tasarım anlayışıyla, aynı zamanda sokağın geleneğini yansıtan, kültür ve sanatla iç içe canlı bir kamusal yaşam alanına dönüşümünü sağlamak amacıyla çalışmalarımıza, ulusal ölçekte bir proje yarışması düzenleyerek başlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından yarışmaya katılacak projelerin, alanında uzman jürimiz tarafından değerlendirilmesinin ardından gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Meserret Sokak, Merkezefendimizin ve Denizlimizin göz bebeği olacak" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Dönüşüm, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 03:49 Kaynak: İHA


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