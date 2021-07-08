Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal mahallesinde golf turnuvası düzenlendi

Sabancı Vakfınca hayata geçirilen "Bu Köyde Herkes Sporcu" projesi kapsamında Türkiye'nin beş fark yaratanından biri seçilen beden eğitimi öğretmeni Suat Arı'nın öncülüğünde Denizli'nin Güney ilçesi Eziler Mahallesi'nde Golf Turnuvası gerçekleştirildi.

Güney'e bağlı 800 nüfuslu kırsal mahalle Eziler'deki Mustafa Kaçmaz Ortaokuluna 5 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Arı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çocuklarına sporu sevdirmek için çeşitli branşlarında köylülerle birlikte öğrencilere eğitim verdi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12'nci sezonunda, "Bu Köyde Herkes Sporcu" projesiyle Türkiye'nin beş fark yaratanından biri seçilen Arı'nın öncülüğünde Sabancı Vakfı ve Güney Belediyesinin desteği ile Eziler Cup Golf Turnuvası düzenlendi.

Turnuva için gerekli malzemeleri yurt dışında yaşayan köylülerin desteği ile sağlayan Suat Arı, öğrencileriyle köyde eski bir motosikleti golf arabası yaptı.

Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın vuruşuyla başlayan turnuvada 7'den 70'e tüm köy halkı golf oynadı.

Elindeki asasını bırakıp golf sopasıyla topa vuran 67 yaşındaki Cennet Yavuz, ilk defa golf oynadığını belirterek, "Çok güzel bir spor, genç olsak da oynasak." dedi.

Köylülerden Ali Yılmaz da sporun her zaman güzel olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızla beraber oynayarak onları desteklemeye çalışıyoruz. Kahvehanede oturmaktan iyi bir şeydir spor yapmak." diye konuştu.

"Türkiye'nin ilk köy golf turnuvasını burada düzenledik"

Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy olarak hokeyde, ragbide, krikette, birçok farklı branşta etkinliklerde bulunduklarına işaret ederek, "İmkansızlıklar dahilinde bunları gerçekleştirdik. Bugün bir farklı bir etkinlik daha yaptık. Türkiye'nin ilk köy golf turnuvasını burada düzenledik. 7'den 70'e birçok katılım sağladık." dedi.

Arı, 2016'da köye tayini çıktığında, hayatında hiç spor yapmamış, hiç lisansı olmayan bir köyle karşılaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3-4 yılda 14 farklı branşta çeşitli etkinliklerde bulunduk. Geldiğimiz noktada 120 öğrencinin tamamı da lisanslı aktif sporcu haline geldi. Birçok spor branşında sayısız başarılarımız oldu. Bizim köyü farklı yapan nüanslardan biri de imkansızlık dahilinde gelen bir başarı. Spor salonumuz yok ama Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'nde bir takımımız var. Kriket branşında ilimizi temsil eden tek takımız. Yaptığımız çalışmalar dahilinde de Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ekibi tarafından 2021 yılı fark yaratanı seçildik. Bunların yanında bugün golfü de ekledik. Golf sahamız yok diye, golf arabamız yok diye hiçbir şekilde hayıflanmadan bu branşın yapılabileceğini gösterdik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."

-"Sporun birleştirici gücünü görmekten mutluluk duyuyoruz"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da 2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'na seçilen Suat Arı'nın çevresine ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Sabancı Vakfı olarak Fark Yaratanlar Programı'nın 12. yılında 5 isimden birinin de "Bu Köyde Herkes Sporcu" projesi ile tüm köyün hayatını sporla değiştiren Suat Arı olduğunu dile getiren Safkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa bir köyde Golf Turnuvası düzenleniyor ve bu da hepimizi heyecanlandırıyor. Çocukları ve gençleri sporla tanıştıran, sporun pek bilinmeyen dallarını kendi çaba ve enerjisiyle Eziler köyünün bir parçası haline getiren, bu alanda il bazında ve ulusal çapta önemli başarılara imza atan Suat Arı bizlere ve tüm topluma ilham veren bir fark yaratan. Her yaştan insanın katıldığı bu golf turnuvası ile sporun kapsayıcı ve birleştirici gücünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."