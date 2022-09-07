Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Zanlının daha önce de 20'ye yakın suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Samanlık Mahallesi'nde, 27 Ağustos'ta Orhan G'nin (82), kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili 2 zanlının yakalanması ve 1'inin tutuklanmasının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), soruşturmayı sürdürdü.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişinin ziynet eşyalarının dolandırılması olayıyla ilgili aranan 1 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

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