Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

07.09.2022 15:10
Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişinin ziynet eşyalarının dolandırılması olayıyla ilgili aranan 1 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişinin ziynet eşyalarının dolandırılması olayıyla ilgili aranan 1 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Samanlık Mahallesi'nde, 27 Ağustos'ta Orhan G'nin (82), kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili 2 zanlının yakalanması ve 1'inin tutuklanmasının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturmayı sürdürdü.

Firari zanlı Y.E. (42), Aydın'ın Nazilli ilçesindeki operasyonda gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının daha önce de 20'ye yakın suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan olay sonrası 3 şüphelinin bir restoranda oturarak dolandırdıkları ziynet eşyalarını paylaştıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Orhan G'nin yaklaşık 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasının dolandırıldığı ihbarı sonrası, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan M.E.D (36) tutuklanmış, A.Ü. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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